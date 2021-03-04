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Людей изолируют от свободной Украины: в "ДНР" вводят пропуска

4 марта, 10:36

Сергей Мартынец

Боевики уже определили условия для получения пропуска жителями оккупированных территорий

После отказа соблюдать перемирие, оккупационная администрация т.н. "ДНР" теперь еще и планирует ввести в ближайшее время пропуска для пересечения пунктов въезда/выезда на линии разграничения.

Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Оккупанты хотят принять "закон", который, среди прочего, предусматривает введение разрешительной процедуры на пересечение КПВВ, а также определяет категории лиц, которым будет запрещен въезд/выезд с/в "ДНР".

Боевики будут пропускать на КПВВ по пропускам, которые оформлены т.н. "органами внутренних дел ДНР":

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В ТКГ не исключают, что аналогичное решение могут принять и в т.н. "ЛНР".

"Это приведет к дальнейшей изоляции жителей оккупированных территорий от свободной территории Украины, что сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

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Источник: Сегодня

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