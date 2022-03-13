Людей увозят в багажниках: в Энергодаре оккупанты устроили террор – видео

Военные РФ пытают местных жителей в Энергодаре / Фото: Коллаж: Сегодня
В Энергодаре (Запорожская область) сейчас полное беззаконие. Людей избивают прямо на улицах. У некоторых забирают автомобили, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
"Местных жителей бьют на улицах, забирают автомобили, а некоторых вообще увозят в багажниках по неизвестным направлениям", – написал он.
По его словам, одно из таких преступлений задокументировали местные жители. Очевидно, над человеком издеваются "кадыровцы".
Какая ситуация была в Энергодаре
С 6 марта в городе не работал мобильный оператор Vodafone. Также была проблема с работой интернет-провайдеров.
По неподтвержденным данным, аналогичная ситуация была и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.
В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь
В Херсонской области отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Однако интернетом можно воспользоваться только через Wi-Fi.
"У кого в Херсоне не работают Vodafone и Киевстар, есть возможность через вайфай зарегистрировать и подключить e-sim от Lifecell, можно сделать через Monobank. Это сработает для телефонов поддерживающих e-sim (iPhone и новые модели Android). Ссылка: https://monobank.ua/r/qGnzz", – говорится в сообщении UkraineNow.