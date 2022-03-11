Люди так не живут. В Сумской области оккупанты выгнали семью и превратили их дом в свалку (фото)

Оккупанты превратили дом украинцев в свалку / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты выгнали семью из дома в селе Колесниково Роменского района Сумской области. Они временно там поселились и превратили дом в свалку.
Об этом сообщает "Сегодня".
Дом украинцев российские военные оставили после перегруппировки колонны. Как видно на фото, в здании очень много мусора, грязные полы.
Также оккупанты поломали мебель хозяев дома. Обратите внимание – сухпайки в комнатах со звездой армии России.
Обстановка
- По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день – в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.
- Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.