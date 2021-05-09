"Мадьяр на ножи": СБУ поймала авторов антивенгерских листовок на Закарпатье (фото)

СБУ задержала трех человек, которые распространяли угрозы венграм по заказу российских кураторов. Им сообщили о подозрении

/ Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили нарушителей, которые распространяли открытки с угрозами венгерской диаспоре на Закарпатье. Ими оказались три человека, двое из них – переселенцы из Луганска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на преступление всего за 500 долларов. Чтобы сделать "особую окраску" этой акции, это сделали накануне майских праздников.

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На карту одного из фигурантов российские "начальники" перечислили плату в российских рублях. В домах подозреваемых провели обыски и изъяли российскую символику.

Им уже сообщили о подозрении и скоро выберут меру пресечения.

Напомним, зимой в полицию обратились представители консульства Венгрии и рассказали, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами сотрудникам диппредставительства и вообще украинцам венгерского происхождения.