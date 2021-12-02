Маленькая девочка осталась без отца: что известно о погибшем таксисте в харьковском ДТП с фурой (фото)

Погибшим в ДТП оказался 49-летний Алексей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 25 ноября грузовик с щебнем перевернулся на такси. В результате погибли бабушка с внучкой и водитель легковушки Алексей Михайлович. Мужчина всегда очень аккуратно и профессионально ездил.

Об этом сообщил Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

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Каким был погибший водитель при жизни?

Жена Алексея Михайловича рассказала, что ее муж был хорошим и самым лучшим папой. Пара очень долго ждала рождение дочери.

"Он очень сильно ее любил, баловал. Много планировал дать ей в жизни. Как водитель он очень аккуратно ездил и профессионально. Леша был заботливым мужем и очень любящим отцом", – сообщила женщина.

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Что известно о ДТП

Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.

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Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии. Видно, как фура летит на красный свет, цепляет легковушку и почти сразу опрокидывается на бок. Тонны макухи засыпают такси, в котором были люди. Спасатели почти два часа разгребали завалы, чтобы достать пострадавших.

"Машину раздавило полностью. Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – говорит спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Вместе с этим водителем, в аварии пострадали четыре человека. Один – в нейрохирургии – его прижала куча макухи. Но его жизни ничего не угрожает, говорят медики. Еще у двоих ссадины, их осмотрели и отпустили домой.

Пострадавшие – все родственники

Мы связались с родственником водителя "Сузуки", чью машину зацепила фура. И были в шоке. Оказалось: в раздавленном такси ехали близкие родственники пострадавшего. И то, что все они оказались в то время на одном перекрестке – случайность.

Еще один из пострадавших – виновник аварии. Из кабины его доставали через лобовое стекло свидетели.

"Он в шоке. Перепуганный. Попросил – мы успокоительное там дали. У него локоть разбит полностью. Там зашивать надо", – говорит очевидец Марат.

Следователи установили – водитель был под действием наркотиков. Он мчался на красный свет по перекрестку, где в тот момент было полно автомобилей. Жертв могло быть гораздо больше – людей спасло буквально мгновение.

"И уже двигавшиеся по перекрестку автомобили успели проехать часть перекрестка. Один из автобусов рейсовых, он успел затормозить, еще один из легковых автомобилей успел затормозить. Но водитель "Шевроле" уже успел уехать на этот перекресток", – рассказывает спикер прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Фирма такси оплатит расходы

Фирма такси, в машине которой погибли люди, расходы на погребение берет на себя. Там пообещали, что помогут в суде родственникам погибших.

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