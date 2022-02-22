Мариуполь — это Украина: местные жители вышли на площадь поддержать свою страну (видео)

Люди принесли с собой патриотическую символику и исполнили гимн/Фото: Telegram-канал "Типичный Киев", коллаж: "Сегодня"

Жители города Мариуполя вышли на площадь Драмтеатра, чтобы поддержать Украину. Люди принесли с собой флаги и исполнили гимн.

Видео акции в поддержку нашей страны распространяют в Сети.

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Местные жители устроили акцию на волне заявлений о признании так называемых "ЛДНР" и серьезной эскалации на линии соприкосновения. Жители решили напомнить, что Мариуполь — это Украина. На видео можно увидеть, как люди разных возрастов вышли на площадь, положили руку на сердце и спели гимн нашей страны.

В комментариях к видео люди поддержали акцию местных жителей и отметили, что они молодцы, потому что показывают свою позицию по поводу территориальной целостности нашей страны.

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Кроме того, на других видео видно, как некоторые люди принесли с собой плакаты, на которые написано, что Россия — агрессор.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраляподписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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