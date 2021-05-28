Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)

Что нужно знать для хорошего отдыха в Мариуполе – цены на жилье, достопримечательности, интересные места и пляжи

Мариуполь для туристов. Коллаж "Сегодня"

Еще один украинский город превращают в морской курорт. Мариуполь размещен на берегу Азовского моря, так что имеет все шансы стать популярным среди туристов.

"Сегодня" рассказывают, как и где можно отдохнуть гостям города.

Жилье

В Мариуполе есть варианты под разный кошелек. Во время курортного сезона можно найти пансионат, гостиницу или даже устроить ночь в палатках на берегу моря.

Чтобы сэкономить деньги и отдохнуть со всеми удобствами, лучше выбирать хостел – цена около 150 гривен. Также есть и люксовые номера, они обойдутся в 2400 гривен.

Больше о вариантах жилья смотрите здесь:

Еда

В городе есть фастфуд, кафе и рестораны. Как выбрать заведение:

читайте отзывы в интернете. Местные жители любят делиться впечатлениями;

если хотите дешево поесть – ищите кафе для работников. Там сытный обед из нескольких блюд обойдется в 80 гривен;

спрашивайте у местных жителей на улице. Они скажут, где еда самая вкусная.

Более подробно о ценах за обед смотрите в нашем видео:

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Развлечения

Туристический магнит города – пляж "Пещанка" и порт. В плохую погоду можно посетить зоопарк (цена 100 гривен), сквер возле Мариупольского драматического театра, парк "Веселка" с множеством цветов и детскими площадками.

Как выглядят интересные места в городе:

Уютный Мариуполь

Мариуполь основали еще в 1778 году, но в городе практически нет старых домов.

Во дворах многоэтажек много клумб с цветами, детских площадок, даже есть зона для барбекю. При этом дворников у них нет, местные жители ухаживают за придомовой территорией самостоятельно.

Как местным жителям удалось сделать дворики мечты:

Ранее мы писали, что украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, куда украинцы летали на отдых во время пандемии.