Марш защитников и парад в небе. Как будут праздновать День Независимости в Виннице

В Виннице 24 августа будет фестиваль "Подольская пектораль". Коллаж "Сегодня"
В Виннице по случаю Дня Независимости Украины 24 августа пройдет фестиваль, концерт и Марш защитников.
"Сегодня" выясняли, какие мероприятия готовят в этот день.
Город перекрыт. В Киеве проходит репетиция парада – военная техника выстроилась в колонну (фото, видео)
Европейская площадь
- 11:30 – проект "На защите независимости";
- 12:00 – церемония возложения венков и цветов к Мемориалу Славы, памятного знака Небесной Сотни и погибшим героям АТО/ООС и мультимедийной стелы Памяти.
Площадь Независимости
- 13:00 – восьмой фестиваль современного украинского искусства "Подольская пектораль";
- 15:00 – концертная программа "Украина единая" в рамках фестиваля "Подольская пектораль".
Также в 11:00 начнется Марш защитников Украины. Колонна отправится от площади Василия Стуса и пройдет по центральной улице к Спасо-Преображенскому собору. Там пройдет молебен за Украину.
Парад в небе
В Виннице готовятся к параду в небе. 100 украинских самолетов будут участвовать в показе авиационной техники 24 августа.
Как в Киеве будут праздновать День Независимости?
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году.
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