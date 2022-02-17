Масштабный обстрел в Станице Луганской: как спасались люди – эксклюзив

В Станице Луганской снаряды попали в детский сад. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель и глава Станицы Луганской, где произошел масштабный обстрел 17 февраля, рассказал, как люди выживали при массовой стрельбе оккупантами.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Наши журналисты пообщались с местным жителем и главой Станицы Луганской. Из первых уст нам рассказали, как люди выживали при массированном обстреле.

"Кроме того, что было попадание в детский садик, кроме того, что детей эвакуировали во время обстрела и контужены три человека, на одном из жилых домов снесло крышу", – рассказал в комментарии глава Станично-Луганской сельской общины Альберт Зинченко.

По его словам, садик был обстрелян дважды.

"Одно попадание – во двор, второе – в стену. Три человека контужены. В ходе обстрела дети были спрятаны, потом эвакуированы. На одном из домов снесло крышу. Сейчас (в 13:50) идет обстрел Болотенного (одно из ближайших сел – Авт.). Что касается электричества, то уже у нас его подключили", – сказал Зинченко.

По его словам, Станицу Луганскую обстреляли в нескольких местах. К этому Зинченко добавил риторическую фразу:

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"Было отвыкание от обстрелов. Очень не хочется привыкания..."

В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС

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