Масштабный пожар в Виннице: спасатели тушат офисный центр, есть жертва (фото, видео)

Спасатели около двух часов тушат масштабный пожар в офисном центре в Виннице – из-за погодных условий тушение усложняется

В Виннице сегодня, 6 мая, загорелся офисный центр. На данный момент пожар локализован. На месте происшествия обнаружили труп.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатели предотвратили распространение огня на помещение "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.

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Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже.

К тушению привлечены 60 человек и 13 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

Видео: ГСЧС

Напомним, недавно в Одессе загорелся ресторан в центре города. Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове горела пятиэтажка. Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка.