Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторане

Пострадавшие, к сожалению, еще продолжают обращаться в больницу за помощью. На сегодня зарегистрировано 87 случаев

Поев тараньки, можно подхватить описторхоз / Фото: freepik.com

В харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк. Такие данные озвучили в областном центре контроля и профилактики болезней. Больные и дальше обращаются к врачам, пострадавших уже 87.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, у 42 пострадавших, кто пробовал суши, нашли сальмонеллез, а у 6 сотрудников заведения – стафилококк.

На исследование из ресторана забрали все образцы продуктов, попали в лабораторию и недоеденные людьми суши, которые они заказывали домой. Сальмонеллу обнаружили в рыбе, омлете и мягком сыре из этих наборов.

Отмечается, что в ресторане была антисанитария.

"Условно патогенная флора – Klebsiella pneumoniae с оборудования, с объектов внешней среды. Условно патогенный организм, который при накоплении может также вызвать инфицирование. И одна положительная находка – это доска разделительная, Salmonella enteritidis также обнаружена на этом предмете", – сказала заведующая отделением харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Карлова.

Ранее мы сообщали, что из-за массового отравления уже открыто уголовное производство.