Мать 16-летнего мажора из Харькова впервые дала показания

Авария случилась в конце октября / Коллаж "Сегодня"
Мать 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti на проспекте Гагарина совершил смертельное ДТП, дала показания следователю. Ранее парень уже признал свою вину.
Об этом прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пишет сайт "Суспільне".
Что рассказала мама Николая Харьковского
Мать Харьковского Марина Дегтяр на днях приехала из-за границы и 24 ноября дала показания. Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметил, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.
По словам начальника облуправления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".
"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства", — сказал Перлин.
По оценке Александра Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- В Киеве водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП. Автомобиль взлетел на воздух и сделал сальто.
- Под Тернополем в ДТП погибли супруги. Пятилетний сын супругов в тяжелом состоянии.
- Резонансное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего мажора могут судить по двум статьям.