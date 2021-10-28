Мать избила сына в прямом эфире: Денисова обратилась в горсовет Харькова

Денисова отреагировала на ЧП с ребенком в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на ЧП в Харькове с избиением мамой ребенка в прямом эфире в Instagram. Она обратилась в городской совет с требованием немедленно принять меры, направленные на защиту прав мальчика.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

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Что произошло?

В Харькове мама избила 4-летнего сына в прямом эфире в Instagram. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

Полиция провела профилактическую беседу с женщиной по недопущению насилия над ребенком и составили административный протокол по статье 1732 КУоАП (Совершение домашнего насилия).

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Обращение в городской совет Харькова

Денисова обратилась в Харьковский городской совет с требованием немедленно принять меры, направленные на защиту прав ребенка, пострадавшего от домашнего насилия, и усилить контроль за деятельностью службы по делам детей и городским центром социальных служб, оказывающих помощь и соответствующие услуги пострадавшим детям.

Домашнее насилие в Украине прогрессирует

По информации Национальной полиции Украины, за 9 месяцев 2021 года количество заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, составляет 239 859, из них: поданные детьми – 6 187.

В то же время за 6 месяцев 2021 года количество таких заявлений и сообщений было 143 887, из них: поданные детьми – 3 647.

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Так, количество обращений от детей в органы полиции о совершении домашнего насилия за последние три месяца по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличилось почти вдвое.

"Выражаю беспокойство относительно роста количества случаев совершения домашнего насилия в отношении детей со стороны их родителей. Отмечаю, что родители не имеют права злоупотреблять своими правами и уклоняться от исполнения своих родительских обязанностей!" – подчеркнула Денисова.

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