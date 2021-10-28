Мажорное ДТП в Харькове. Подросток признался, что был за рулем Infiniti и назвал причину аварии

Николай Харьковский признался, что был за рулем Infiniti / Фото: Коллаж: Сегодня

Подозреваемый в деле о смертельной ДТП на проспекте Гагарина Николай Харьковский признался, что был за рулем автомобиля Infiniti. Подросток ответил на вопрос в перерыве судебного заседания, когда ему избирали меру пресечения.

Об этом сообщает СТБ.

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"Были плохие тормоза"

При этом юноша рассказал журналистам, якобы машина не была полностью исправна.

"То, что говорят, машина полностью исправна была — нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе… Не помню, какая скорость была… Ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, а оно не тормозит. Как раз на видео начал тормозить. Сразу же", – рассказал подозреваемый.

Официально показаний не дал

По информации следователей, давать показания Николай отказался. Во время заседания он не смог четко ответить, был ли за рулем Infiniti. Перед заседанием его адвокат также сообщила, якобы ее подзащитный этого не помнит.

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