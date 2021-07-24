Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео

Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"
В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающие показали в Сети чистое море, заявив, что медузы куда-то исчезли. Однако так говорят не все туристы – некоторые все еще выкладывают видео с огромным количеством медуз.
Читайте также: Получаете ожоги, даже не касаясь. Почему в Кирилловке так много медуз
Пользователь Евгений Гуртовенко написал в Instagram, что сегодня, 24 июля, в море можно спокойно купаться – медуз почти нет.
"Друзья, наконец-то можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет! И не так жарко как было!", – заявил он.
Также чистое море показали на странице под ником karina.kirillovka.
Кроме того, медузы пропали в районе Арабатской стрелки. Отдыхающая Вика Середа написала, что еще вчера, 23 июля, море было практически чистое, а медуз вывозили техникой.
В то же время другие пользователи Сети сообщают, что на берегу все еще есть полчище медуз.
На некоторых участках огромные медузы все еще лежат на берегу.
Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.
Новости на эту же тему: