Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео

Отдыхающие радуются, что теперь в море можно спокойно купаться

Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающие показали в Сети чистое море, заявив, что медузы куда-то исчезли. Однако так говорят не все туристы – некоторые все еще выкладывают видео с огромным количеством медуз.

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Пользователь Евгений Гуртовенко написал в Instagram, что сегодня, 24 июля, в море можно спокойно купаться – медуз почти нет.

"Друзья, наконец-то можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет! И не так жарко как было!", – заявил он.

Также чистое море показали на странице под ником karina.kirillovka.

Скриншот из соцсети

Кроме того, медузы пропали в районе Арабатской стрелки. Отдыхающая Вика Середа написала, что еще вчера, 23 июля, море было практически чистое, а медуз вывозили техникой.

Скриншот из соцсети

В то же время другие пользователи Сети сообщают, что на берегу все еще есть полчище медуз.

На некоторых участках огромные медузы все еще лежат на берегу.

Скриншот из соцсети

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.