Медузы вернулись. Свежие фото с курортной Кирилловки

Медузы продолжают оккупацию Азовского побережья. Фото: коллаж "Сегодня"
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области туристы снова сообщают о нашествии медуз на пляжах.
Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Запорожье Новости".
"Они вернулись. Кирилловка", – говорится в сообщении.
Медуз заметили возле берега. Фото: Запорожье Новости/Telegram-канал
Что делать, если ужалила медуза
В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.
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Что советуют врачи:
- В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.
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