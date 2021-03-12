Меджлис недоволен. Что не так с принятым в СНБО планом деоккупации Крыма?

Крымские татары указали на недостатки Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

Совет национальной безопасности и обороны Украины не учел ряд важных пожеланий представителей Меджлиса крымско-татарского народа при разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

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По его словам, Меджлис тоже участвовал в обсуждении изначального текста публичной части документа, но не все предложения и замечания коренного народа Крыма были учтены.

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"Но (как всегда возникает это многозначное украинское "но") ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, одобренному текста Стратегии не вошли", – отметил Чубаров.

В частности, власти не включили в конечный вариант документа два положения:

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"защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства";

"определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, образованной в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, которая осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины" (в разделе "Приоритетные направления").

Когда Чубаров и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев высказали эти положения, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский предложили детализировать их и взять в работу при разработке Кабмином плана мероприятий по реализации Стратегии.

"Конечно, Меджлис крымскотатарского народа, собственно сам крымскотатарский народ, продолжит и дальше борьбу очистки собственной земли от российских оккупантов", – констатирует Чубаров.

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Он также отметил, что в принятой СНБО Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя международные партнеры Украины не найдут четкого ответа на два вопроса:

каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом?

насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа?

Напомним, что вопрос деоккупации Крыма Зеленский обсуждал и на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на прошлой неделе.

Как мы уже сообщали, в мае в Украине состоится Крымская платформа, которая объединит государства, международные организации и негосударственных игроков вокруг единой цели – деоккупация Крыма.