"Меня *бут в очередной раз" – главврач инфекционки из Николаева смело высказалась в прямом эфире

В Николаеве во время прямого эфира произошел казус / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве во время прямого эфира главврач инфекционки Светлана Федорова нецензурно выразилась. В больницу как раз приехала с проверкой комиссия МОЗ.

Видео поделился канал ВЕХА (Харьков) в Telegram.

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Женщине кто-то позвонил, когда она взяла трубку, то грубо выругалась.

"Меня *бут в очередной раз, что вы от меня хотите", – сказала главврач в трубку.

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Что ей ответили на том конце провода неизвестно. А комиссия МОЗ сделала вид, что ничего не услышала.

Не первый скандал с николаевской инфекционкой

2 августа в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний провели обыски, которые были связаны с "вероятно безосновательными" доплатами медикам и ремонтом отделения анестезиологии и интенсивной терапии.

Вопросы у правоохранителей вызвал также ремонт отделения анестезиологии и интенсивной терапии за 2,5 миллиона гривен, который выполняло ООО "Строительная фирма "Интербуд".

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В полиции посчитали необходимым изъять ряд документов, которые касались кадровых назначений, ковидных доплат работникам больницы и ремонта нескольких зданий медучреждения.

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