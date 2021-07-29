Мэр Хорола похвалился фото с советским флагом – подробности скандала

Мэр Хорола опубликовал фото с флагом Военно-морских сил СССР Фото: Сергей Волошин/Facebook

В Полтавской области мэр города Хорол Сергей Волошин выложил в Сети фото с флагом военно-морского флота СССР с изображением серпа и молота. Полиция уже завела дело.

Об этом сообщил глава пресс-службы Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в Facebook.

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О подчеркнул, что о нарушении копы узнали из соцсетей. Полицейские начали расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима.

Фото: Сергей Волошин/Facebook

По предварительной информации, 25 июля Волошин с друзьями праздновал День военно-морского флота. Тогда они делали фото с флагом военно-морских сил СССР. Сейчас этих снимков на странице у мэра нет.

"Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир. Рад, что атмосферу праздника с нами разделили и жители Вишняков и Хорола, которые приветливо махали участникам нашего автопробега", – писал Волошин.

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Через несколько дней на инцидент отреагировал нардеп Илья Кива, который стал на защиту обвиняемого. Депутат назвал мэров городов на территории западной Украины "скрытыми фашистами". Он заявил, что "ни Родину, ни род войск мы не выбирали. Служили ей там, куда она, Родина наша, нас отправляла".

Скриншот из Telegram-канала

Отметим, Волошину за фото с коммунистическим флагом грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее Кива заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Однако в пресс-службе Офиса генпрокурора рассказали новостям "Сегодня", что повестку вручали не Киве.

После этого нардеп назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".