Мэр Мариуполя назвал россиян друзьями, а Запад – нагнетателем

Вадим Бойченко упрекнул Запад в нагнетании ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр украинского Мариуполя (вблизи линии соприкосновения на Донбассе) на фоне все чаще звучащих заявлений о якобы возросшей активности России заявил, что не видит таких признаков, и считает, что Запад нагнетает ситуацию.

Об этом Вадим Бойченко рассказал в интервью изданию Financial Times.

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"Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей (России). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе) нагнетают ситуацию. Это часть переговоров и все хотят поиграть мускулами... Война разворачивается на ТВ и в социальных сетях", – сказал он FT.

Цитата в интервью мэра Мариуполя

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