Мэр Запорожья подал в отставку: почему покидает должность

Владимир Буряк покинет должность мэра Запорожья / Фото: Facebook

Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку из-за состояния здоровья. При этом из политики не уходит, его партия продолжит работу.

О намерении уйти с поста городского головы он заявил сегодня во время сессии городского совета.

Реклама

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", – пояснил свое решение Владимир Буряк.

Реклама

Он добавил, что из города уезжать не собирается и продолжит участвовать в развитии партии и родного Запорожья. В целом он руководил городом почти шесть лет.

Что известно о мэре?

Буряк Владимир Викторович – пока еще действующий мэр Запорожья. Родился 20 июля 1965 года в поселке Куриловка Петриковского района Днепропетровской области.

Ранее работал на Запорожском металлургическом комбинате "Запорожсталь". Прошел карьерный путь от инженера-металлурга до директора по инжинирингу, главного инженера "Запорожстали". Уволился из компании в 2015 году, когда его избрали мэром города.