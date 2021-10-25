Мерзнет треть города: в Сумах срывается отопительный сезон

В городе нет тепла / Коллаж "Сегодня"

Треть Сум может остаться без отопления. Все из-за того, что в городе не заработала котельня северного промузла. Отопительный сезон на Сумщине стартовал 18 октября.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

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Тепло в домах

Исполняющий обязанности директора "Котельные Северного промузла" АО Сумское НПО Леонид Коваленко сообщил, что вопрос подключения домов к теплу должны решить до конца недели.

"Мы продолжаем переговоры с "Сумыгаз", по поставкам газа на котельную. Сегодня эти переговоры продолжатся. До конца недели должны включить газ, чтобы запустить котельную и начать подключение жилых домов. Прошу отнестись с пониманием и потерпеть еще неделю", – отметил Леонид Коваленко.

Детские сады и школы с теплом?

По словам Леонида Коваленка, детские сады и больницы все с теплом, а школы подключат по запросу.

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Как уточнила начальник управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко, пока в школы поставляет тепло ООО "Сумытеплоэнерго". Только заработает котельная, и поставщик изменится.

Больницы без отопления

Начальник управления здравоохранения в городе Елена Чумаченко уточнила, что в четвертой поликлинике на улице Ковпака нет отопления.

"В пятницу 22 октября в поликлинику пустили тепло. Но на выходных из-за того, что не хватало давления, для того, чтобы было тепло в детских садах, поликлинику выключили. Сейчас в поликлинике температура ниже нормы", – отметила Елена Чумаченко.

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В котельные пообещали разобраться и подключить поликлинику.

Сколько жилых домов с теплом?

В "Сумытеплоэнерго" сообщали, что подключили 789 домов с 898. 25 и 26 октября, говорят, подсоединят остальные дома.

"Сейчас подключают улицу Ветрова. Остается частный сектор на улице Тополянская и несколько домов без управляющих. Бюджетная сфера подключена на 100%", – доложил финансовый директор ООО "Сумытеплоэнерго "Владимир Тысячник.

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