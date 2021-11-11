Мест почти не осталось: что происходит в COVID-реанимациях Харьковской области

Что происходит в реанимациях Харьковской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харьковской области в реанимациях больниц заняты 266 из 331 койки. Туда часто попадают пациенты с коронавирусом, которые невакцинированы.
Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, передает Суспільне.
Места в реанимациях COVID-больниц на 80% заняты
По словам Хаустова, по состоянию на 11 ноября занято 69% коек, отведенных для больных с COVID в регионе.
"Используется 5708 коек, из которых занято 3523, что примерно составляет 69%. В реанимационных отделениях из 331 койки заполнено больными 266 – это примерно 80%. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 166 пациентов, коек с центральной подачей у нас сейчас 2900, из которых занято 1767, что составляет примерно 60%", – отметил Хаустов.
Он добавил, что есть и тяжелые формы, особенно у людей, которые невакцинированы? – они попадают в реанимации.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.
За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 155 519 человек;
- поправились – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.
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