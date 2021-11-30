Метель, гололед и мокрый снег: на Львов надвигается непогода

Непогода во Львове. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове в среду, 1 декабря, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, метель, мокрый снег и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова.

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Непогода во Львове в первый день зимы

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что по Львову 1 декабря ожидаются порывы юго-западного ветра 15 – 20 м/с, метель, а на дорогах будет гололед. Кроме того, прогнозируют мокрый снег.

Отмечается, что все коммунальные предприятия, которые будут задействованы в уборке улично-дорожной сети, переведены в режим круглосуточного дежурства. В частности, речь идет о снегоуборочной технике. Поэтому при необходимости техника готова выехать для посыпки противогололедными материалами магистральных улиц, подъемов, мостов.

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Погода на 1 декабря в Украине

Завтра, 1 декабря, первый день зимы в Украине будет со снегом. Серьезных морозов пока ждать не стоит. Снег завтра будет мокрым.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза. Днем столбики термометров будут колебаться ​​от 1 до 4 тепла, а в южной части от +3 до +8 градусов. На дорогах уже появляется гололед.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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