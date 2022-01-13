Метеорит? В вечернем небе над Одессой зафиксировали уникальное явление (видео)

Действительно ли это был метеорит — пока никто из профильных учреждений не подтвердил/Коллаж: "Сегодня"

В небе над Одессой зафиксировали необычное явление. В сети утверждают, что речь идет о падении метеорита.

Об этом сообщает "7 канал".

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"Нам пишут, что сегодня в 18:22 многие пропустили уникальное природное явление. В районе Поскота можно было наблюдать за падением метеорита. Несмотря на то, что огненный шар тяжело рассмотреть из-за городского освещения, делимся с вами – такое происходит не каждый день", — говорится в сообщении.

Информации, а также разъяснения от профильных учреждений о том, что действительно летело в небе, пока нет.

Что такое метеорит?

Как пишет Wikipedia, метеорит — твердое тело небесного происхождения, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса.

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Есть разные данные о количестве метеоритов, падающих на Землю, зависящих от точности измерений. Считается, что за сутки падает 5-6 тонн метеоритов, или 2 000 тонн в год. Кроме того, в сутки на земную поверхность падает от 300 до 20 000 тонн метеоритной пыли. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких грамм до нескольких килограммов. Самый большой из найденных метеоритов — Гоба, масса которого (по оценкам, поскольку метеорит никогда не взвешивался) достигала 60 тонн. Также существует интерактивная карта движения метеоритов.

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