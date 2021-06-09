Мгновенная карма. В Харьковской области автоугонщик застрял в грязи

Скрыться от правоохранителей злоумышленнику не удалось, его оперативно разыскали по "горячим следам" – что грозит подозреваемому

В Купянске Харьковской области 18-летний нетрезвый парень ночью угнал автомобиль и попытался уехать из города, однако застрял в размытой грунтовке.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, подозреваемый бросил украденную машину посреди дороги, но на этом не остановился и сломал дверцу уже другого автомобиля, похитив аккумулятор.

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Правоохранители задержали злоумышленника уже под утро. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина пытался угнать 12 авто. 34-летнего местного жителя застали врасплох прохожие и передали информацию полицейским.

Также напомним, во Львове автоугонщик прятался от копов в сугробе. Однако скрыться от полицейских у него так и не получилось.