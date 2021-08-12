Милионные хищения в Николаеве: суд отпустил вице-мэра Коренева

На фото справа заместитель городского головы Николаева — директора департамента ЖКХ - Сергей Корнев. Фото: коллаж "Сегодня"
Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, которого ранее детективы НАБУ задержали по подозрению в хищении более 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади города.
Соответствующее решение суд принял в четверг, 12 августа, передает "Зеркало недели".
Коренева освободили из под стражи прямо в зале суда.
Суд отметил, на судебном заседании "не было найдено подтверждение, что Коренев пытался избежать ответственности, покинув пределы Украины".
При этом известно, что 10 августа вице-мэра Николаева задержали при попытке покинуть территорию Украины в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Но адвокаты Коренева утверждали, что их подзащитный находился в законном отпуске и ехал на отдых с семьей.
В то же время Высший антикоррупционный суд частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тыс 400 гривен к директору частного предприятия, проходящему по этому же делу.
Что известно о реконструкции Соборной площади
- 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой "БВК "Пик-Строй" на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
- Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. А в ходе предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
- Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца "ДСК Николаевский домостроительный комбинат" с предложением в 81,5 миллиона гривен.
- Однако тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие – якобы из-за несоответствия документации участников заявленным требованиям.
Напомним, 11 августа генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрениев завладении почти 27 млн гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве заместителю мэра города Сергею Кореневу.
Мы также писали, что что в Николаеве разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте дорог.