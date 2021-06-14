Миллионный оборот ежемесячно. На Прикарпатье задержали оптовых наркоторговцев

Наркосодержащие таблетки реализовывали исключительно оптовым сбытчикам большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи наркотиков. Фото: ГУНП

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали наркосодержащие таблетки из стран Евросоюза на миллион гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемые сбывали таблетки исключительно оптовыми партиями на территории четырех областей. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, использовали различные методы конспирации: от разведки обусловленного места встречи с потенциальным клиентом к использованию карточек разных мобильных операторов, в том числе и иностранных государств.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи наркотиков. Фото: ГУНП

Преступным "бизнесом" занимались двое жителей города Калуш: ранее судимый за хулиганство, разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром", и его 33-летний товарищ.

Наркосодержащие таблетки реализовывали на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

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Сбывали таблетки по разным ценам, от 200 до 400 гривен в зависимости от количества. А уже в других регионах местные мелкие сбытчики – по 550-650 гривен.

"Известно, что они тщательно планировали и маскировали свои противоправные действия. В частности, в рамках конспирации при осуществлении очередных сделок дилеры приезжали на условленное место за 2-3 часа и осуществляли разведку местности. Кроме того, привлекали к этому "своих людей", наблюдали и в случае чего предупреждали о подозрительных людях и транспортных средствах", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара "из рук в руки".

Копы провели обыск в автомобиле подозреваемых. Фото: ГУНП

В результате неотложного обыска в автомобиле работники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.

Также напомним, в Одессе задержали наркоторговца с амфетамином на крупную сумму.

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