Милота дня. На Закарпатье для ежей сделали пешеходный переход (фото)

Для животных сделали пешеходный переход на территории курорта / Коллаж "Сегодня"

Для ежей на Закарпатье сделали пешеходный пешеход. Теперь они стали полноценными учасниками дорожного движения.

Об этом пишет информационный портал "Новости Закарпатья".

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Такое решение приняла администрация курорта "Воеводино" для того, чтобы урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами. Животных в этом году стало настолько много, что они стали препятствиями для транспортных средств.

Пешеходный переход для ежей на Закарпатье. Фото: информационный портал "Новости Закарпатья".

В Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги

В Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

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"Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос для движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть", – сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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