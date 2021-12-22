Милота дня: в Черновцах спасли застрявшего на балконе пса (фото)

Пес вел себя спокойно / Коллаж "Сегодня"

В Черновцах пес застрял в металлическом ограждении на балконе. Помогали освободить собаку спасатели.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Инцидент случился сегодня, 22 декабря. Пес запихнул голову в металлическое ограждение на балконе многоквартирного дома и не мог освободиться самостоятельно. Не смогли помочь животному и его владельцы.

Спасатели разогнули железные прутья ограждения и выпустили пса. Животное вело себя спокойно. Когда его освободили, он сразу побежал в дом и устроился на свое любимое место.

Пес застрял в ограждении на балконе. Фото: ГСЧС Черновицкой области

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Пес застрял в ограждении на балконе. Фото: ГСЧС Черновицкой области

На Полтавщине полицейские спасли хаски после ДТП

На Полтавщине в ДТП попал микроавтобус, где за рулем сидел 41-летний водитель. С ним был его пес пароды хаски. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу, а пес остался на месте аварии.

Полицейские нашли и связались со знакомым пострадавшего, который пообещал передать животное в руки хозяина.

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