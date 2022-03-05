Минус один. Под Николаевом ВСУ сбили самолет оккупантов – видео

ВСУ поймали летчика сбитого самолета / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины сообщили о сбитом российском самолете под Николаевом.

Об этом мэр города Николаева Виталий Ким в Telegram.

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"Минус русский самолет", – написал он.

По его словам, был захвачен летчик русского самолета.

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Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

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Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.

В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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