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Минздрав обновил зоны карантина: красных стало больше

25 марта, 14:17

Татьяна Очеретяная

Желтой пока остается только одна область

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Еще две области стали красными – Николаевская и Черкасская.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 25 марта в красной зоне находятся Киев и 10 областей:

В желтой зоне карантина по-прежнему остается только Херсонская область. Все остальные регионы – в оранжевой зоне.

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Напомним, в Ровно из-за эпидемии коронавируса учеников средней школы переводят на дистанционное обучение.

В то же время в Житомирской области, несмотря на красную зону, возобновляют перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.

Новости на эту же тему:
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