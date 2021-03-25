Минздрав обновил зоны карантина: красных стало больше

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Еще две области стали красными – Николаевская и Черкасская.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, по состоянию на 25 марта в красной зоне находятся Киев и 10 областей:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
В желтой зоне карантина по-прежнему остается только Херсонская область. Все остальные регионы – в оранжевой зоне.
Напомним, в Ровно из-за эпидемии коронавируса учеников средней школы переводят на дистанционное обучение.
В то же время в Житомирской области, несмотря на красную зону, возобновляют перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.
Новости на эту же тему: