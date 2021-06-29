Младенец умер в родах. В Ровенской области будут судить акушерку-гинеколога

Врачей вызвал сожитель матери ребенка. / Фото: Pixabay

В Ровенской области из-за смерти младенца акушерку-гинеколога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Следователи закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Что произошло

11 февраля 2020 в 03:25 в родильное отделение Здолбунова доставили 33-летнюю женщину на 40-й неделе беременности, у которой начались схватки. После осмотра 57-летней врачом-гинекологом высшей категории сердцебиение плода было в пределах нормы, но уже около шести утра оно замедлилось. Роженице, согласно требованиям клинического протокола по акушерской помощи, утвержденного приказом Министерства охраны здоровья Украины, необходимо делать кесарево сечение.

"Кроме того, согласно должностной инструкции акушер-гинеколог обязан владеть всеми методами амбулаторного и стационарного лечения, в полном объеме хирургических вмешательств и оказывать быструю и неотложную медицинскую помощь больным акушерско-гинекологического профиля", – добавили в полиции.

Однако, вследствие небрежного и недобросовестного выполнения профессиональных обязанностей 57-летняя врач не предоставила квалифицированную неотложную медицинскую помощь, а именно своевременно не провела кесарева сечения, что привело к тяжелым последствиям.

Согласно протоколу патологоанатомического исследования смерть ребенка наступила в результате внутриутробной гипоксии плода, которая развилась в результате фетоплацентарной недостаточности, а согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы при своевременном и надлежащем принятии родов это можно было бы предотвратить.

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Что говорят в полиции

Следователи собрали достаточно доказательств для сообщения врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего и направили материалы производства с обвинительным актом на рассмотрение суда.

Обвиняемая не признает своей вины. Впрочем, согласно санкции статьи ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области из-за халатности врача умер ребенок.

Также напомним, на Закарпатье в суде доказали вину врача, из-за непрофессиональных действий которого в июле 2017 в городе Хуст умерла роженица.

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