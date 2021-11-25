Мог быть пьяным? В Харькове задержали виновника смертельного ДТП

Водитель грузовика мчался на красный цвет светофора/Коллаж: Сегодня

В Харькове, где произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков, задержали предполагаемого виновника ДТП.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Антонюк.

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Детали

После того как в Харькове произошло масштабное ДТП, задержали водителя грузового автомобиля. Было установлено, что мужчина ехал на красный цвет светофора. Был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков — выясняют.

Что известно о ДТП

В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из транспортных средств оказался заблокированным, поскольку на него перевернулся грузовик с щебнем.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в четверг, 25 ноября, в 18:25. В результате аварии один из грузовиков раздавил такси. Погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок, которому ориентировочно четыре года. По информации медиков, смерть наступила в результате асфиксии. Кроме того, двух пострадавших медики госпитализировали.

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Впоследствии Харьковская областная прокуратура на своем канала в YouTube опубликовала видео с моментом ДТП.

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