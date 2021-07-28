Могла вести бизнес в Крыму. В Харькове требуют отставки главы ОГА – фото и видео акции

В Харькове Айну Тымчук требуют отправить в отставку. Коллаж "Сегодня"
В Харькове проходит акция протеста – местные жители требуют отставки председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук.
Об этом сообщает "Суспильне".
Люди собрались под зданием ОГА, всего около 200 человек.
Однако протестующие поделились на два лагеря – одни требуют отставки Тымчук, другие выступают за честные перевозки и против коррупции в ХОГА.
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По мнению харьковчан, Тымчук "совершает поступки, несовместимые с действиями госслужащего". Речь идет о скандале с недвижимостью в оккупированном Россией Крыму.
Местные СМИ опубликовали расследование о том, что глава ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму. Кроме отставки, участники акции требуют, чтобы полиция начала расследование на основе этих материалов.
Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.
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