Могло закончиться плачевно. В Одессе пассажир заметил заглушку на крыле самолета (фото, видео)

На крыле самолета висела заглушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту Одессы пассажир перед взлетом заметил, что на крыле самолета висела заглушка. Это могло бы вызвать повреждения воздушного судна.

Об этом пишет Avianews.com.

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Инцидент случился перед взлетом самолета Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines, который отправлялся в Стамбул 1 февраля.

На фотографиях и видео видно, как к самолету подкатили стремянку и закрутили заглушку.

"Самолет рулит на взлет, под крылом висит штука 20 см в диаметре. Стоп, фото, разбирательства и благодарность от командира. Все очень просто: персонал забыл убрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете", — сообщил пассажир.

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Реакция технического специалиста

Технический специалист рассказал, что заглушка — это крышка заправочной горловины топливных баков. Она закрывает горловину, а в открытом положении крепится на цепи.

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"То, что крышка висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки, либо закручена недостаточно плотно", — рассказал специалист.

Если бы пассажир не заметил крышку и не забил тревогу, самолет бы взлетел. На большой скорости крышка могла оторваться, и, в худшем случае, вызвать повреждения воздушного судна.

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