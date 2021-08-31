Молния попала в троллейбус и флагшток, улицы затоплены. Что творит непогода в Харькове – фото и видео

Из-за непогоды в Харькове начался потоп. Коллаж "Сегодня"
После Киева непогода накрыла и Харьков. В последний день лета, 31 августа, в городе прошел мощный ливень и гроза. Из-за молний загорелся троллейбус и главный флагшток, авто плывут по улицах.
В соцсетях публикуют фото и видео непогоды.
Воды по колено, пожар и остановка транспорта. На Киев обрушилась мощная гроза (видео)
Как пишет "Суспильне", вблизи харьковского аэропорта после удара молнии загорелся троллейбус. На место вызвали спасателей, но когда те прибыли, огня уже не было. К счастью, никто не пострадал.
Кроме того, молния попала в флагшток, который установили ко Дню Государственного флага Украины. Это самый высокий в Украине флагшток – 102 метра. На видео видно, что молния попала в верхушку сооружения, после чего она загорелась и начала дымить.
На улице Золочевской "поплыл" асфальт, сделанный неделю назад. Тем временем на улице Полтавский Шлях у людей течет ручей с потолка.
Также затопило дорогу возле Южного вокзала, а на одной из главных транспортных улиц – Клочковской, ливневки не выдержали нагрузки, вода начали бить из-под земли и затопила всю проезжую часть.
Какая погода будет в сентябре?
Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.
"Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. (...) Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях", – сказал он.
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