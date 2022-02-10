Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с кортежем Ярославского

Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина/Фото: коллаж: "Сегодня"
Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского.
Об этом министр сообщил в Facebook.
Детали
Решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина было принято в четверг, 10 февраля.
"Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека, который пришел утром и заявил, что именно он было за рулем автомобиля, на котором было совершено смертельное ДТП. Зато уже сегодня стало известно, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте", — сообщил Денис Монастырский.
По словам главы МВД, из-за попытки скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний, дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.
Что известно о ДТП с автомобилем бизнесмена
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартовое, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.
Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В то же время его и не опровергли.
"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
Но добавила, что уточнит информацию.
Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.
Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто
Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.
На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".
На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж?", Ярославский ответил: "Никак".
На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа". Также он добавил, что ночью "спал дома и не знал об аварии".
Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.
"Послушайте, я же не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.
У бизнесмена отреагировали на смертельное ДТП с его кортежем
В пресс-службе бизнесмена Александра Ярославского заявили, что в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH (компания Ярославского. – Ред.).
Как заявили в DCH, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, водитель в условиях ограниченной видимости наехал на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.
Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела.
"Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", – сказано в заявлении.
Кроме того, там отметили, что 10 февраля Александр Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей.
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