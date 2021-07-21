Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео

Экологи говорят, что Азовское море стало идеальной средой для медуз, так что не стоит ожидать, что их станет меньше

Медузы превратили море в сплошную жижу. Коллаж "Сегодня"

В Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

"Купаться вообще невозможно. Да и людей, смотрите – все сидят по бассейнам. Ну на базах, там, где есть бассейны. Иначе в воду просто не зайдешь", – сказала отдыхающая.

Такого на побережье Азовского моря не видели лет сорок. Вода – как кисель.

Немало туристов просто бросают такой отдых. Так решила и Кристина Клименко. Девушка вместе с семьей отдыхала на Арабатской стрелке. Говорит, медузы там огромные. У всех, кто купался, была аллергия, поэтому пришлось уехать.

"После того, как вы купаетесь, все тело печет, особенно лицо и интимные места у детей, у мужчин, и если вы не смоете пресной водой, то зуд и жжение просто нереальные", – сказала девушка.

Как борются с медузами?

Чтобы спасти курортный сезон, местные жители чистят побережье экскаваторами. Некоторые отгородили зону купания специальной сеткой.

"Ячейка должна быть на нашем побережье 10 на 10 сантиметров. В таком случае рыбу мы никак не трогаем, только медузу ловим", – сказал завхоз базы отдыха Виталий Переверзев.

Но массово установить сетки на побережье мэрия Бердянска пока не готова. Все упирается в деньги, ведь за короткий курортный сезон такие инвестиции могут и не окупиться.

"Если такую ​​сеточку поставить и первый шторм придет, ветер подует, то эта сеточка будет на пляже и на крыше того санатория. Поэтому однозначного такого решения нет", – отметил мэр Валерий Баранов.

Откуда взялись медузы?

Нашествие медуз экологи объясняют просто: они мигрируют из прохладных вод Черного моря. И попав в Азовское, начинают быстро размножаться.

Кроме того, Азовское море с каждым годом становится более соленым. А это идеальная среда для медуз. Поэтому ожидать, что оно снова будет чистым, не стоит.

Напомним, в реке Днепр замечают все больше пресноводных медуз. И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают увеличение их числа.

В Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.