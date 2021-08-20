Морской парад, день флага и марш защитников. Как пройдет День Независимости в Одессе

Как одесситы будут праздновать День Независимости. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в День Независимости, 24 августа, пройдет забег в вышиванках, марш защитников и парад военных кораблей и авиации.

"Сегодня" выяснили, какие развлечения приготовили для одесситов.

Что придумали на 23 августа

В этот день пройдет День флага.

На Потемкинской лестнице растянут 30-ти метровое полотно.

И что планируют 24 августа



С 8 до 14 часов пройдет забег в вышиванках.

С 9 до 10 – марш защитников.

И уже в 10 утра начнется парад военных кораблей и авиации, а также "вышиванковая цепь".

Реклама

Как будут праздновать в Киеве?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.