Мощный взрыв в многоэтажке под Николаевом. Из-под завалов достали женщину, еще двух ищут (обновлено)

Спасатели разбирают завалы после взрыва в жилом доме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области спасатели нашли женщину, которую искали после мощного взрыва в жилой многоэтажке. Ее тело без сознания достали из-под разрушенных элементов дома на четвертом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Что сейчас происходит на месте

Сейчас работники ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы. Они ищут еще двух человек, которые тоже могут быть под завалами.

Фото ГСЧС

Всего на месте работают 116 человек: спасатели, кинологи, медики скорой помощи, работники Облгаза и Облэнерго. Если ситуация усугубится, к работе подготовили еще 40 спасателей, экскаватор и кран.

Фото ГСЧС

Местные власти пока решают, где временно поселить пострадавших от взрыва.

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Фото ГСЧС

Новые подробности

Глава ОСББ разрушенного дома Валерий Табакар рассказал "Сегодня", что в здании полностью отключили газ и электроэнергию, а ликвидация последствий затянется надолго.

Всего в доме 30 квартир, из которых шесть нежилых. Однако точное количество жителей неизвестно, поскольку есть данные только по прописке, в реальности число людей может быть другим.

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Всех пострадавших, отмечает глава ОСББ, расселят по общежитиям. Первый подъезд дома полностью завален, так что люди не смогут пока забрать вещи из квартир. Насчет еще двух подъездов власти будут уточнять у спасателей, можно ли людям зайти в свои квартиры.

Что будет с зданием?

Валерий Табакар отметил, что власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить. Что будет с остальными двумя – пока неизвестно.

Коротко о взрыве в доме