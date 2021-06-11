Мошенники "заработали" 4 миллиона на пенсионерке из Ровенской области. Схема раскрыта

Правоохранители проводят расследование и разыскивают третьего участника преступной группировки – чем промышляли – подробности

Женщина из Канады узнала о своей смерти из почты / Фото: Unsplash

В Ровенской области правоохранители разоблачили мошенников, которые нанесли пенсионерке ущерб на сумму более 4 млн гривен. Злоумышленники завладели земельными участками 70-летней женщины и недвижимостью.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 49-летняя местная жительница "работала" совместно с 42-летним знакомым и еще с одним неустановленным следствием лицом.

Так, мошенники завладели четырьмя земельными участками потерпевшей, новостройкой и жилым домом, вследствие чего нанесли пенсионерке ущерб на общую сумму 4 085 615 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступлений.

В результате чего следователи направили уголовное производство с обвинительным актом в отношении 49-летней женщины в суд, а ее соучастник пока оспаривает подозрение о совершении преступления в апелляционном суде.

Уголовное производство в отношении третьего неустановленного следствием лица расследуется правоохранителями.

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За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что на Волыни мошенница присвоила полмиллиона гривен, пугая студентку "порчей".

Также напомним, в Киеве под видом благотворителей деньги собирают мошенники.

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