Может быть огонь на поражение. В Винницкой области людей просят соблюдать условия светомаскировки

В Винницкой области напряженная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области фиксируются редкие факты использования врагом световых "маяков" в качестве ориентиров для авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Винницкой области.

Реклама

"В связи с этим призываем жителей Винницы и области соблюдать условия светомаскировки в темное время суток", – говорится в сообщении.

СБУ призывает старших по домам и глав ОСМД обеспечить отключение света в местах общего пользования (балконы, коридоры, подъезды).

"В случае несоблюдения указанных условий, особенно с использованием света нестандартного цвета, может быть применен огонь для поражения указанных объектов", – добавляют в СБУ.

Реклама

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но ее уже встретили огнем наши защитники.