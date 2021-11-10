Может умереть в любую минуту: в Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку с COVID-19

Врачи спасают 17-летнюю девушку после заражения коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске врачи спасают 17-летнюю девушку, у которой на 95% поражены легкие из-за коронавируса. Сейчас она находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник, передает Суспільне.

Реклама

Пациентка в крайне тяжелом состоянии

Как стало известно, 17-летнюю девушку с коронавирусом перевели из областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к ИВЛ-аппарату.

Мельник рассказал, что у пациентки дышат только 5% легких. По словам медика, девушка в любую минуту может умереть.

Кого еще спасают в больнице?

Также стало известно, что в больнице спасают младенца с коронавирусом: его перевели из Косовского роддома.

Реклама

У малыша диагностировали тяжелую пневмонию, сейчас его состояние удалось стабилизировать. Кроме того, в детскую больницу с подозрением на коронавирус также госпитализировали двух младенцев из Косово.

Ситуация с коронавирусом в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.