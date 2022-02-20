Мужчин забирают прямо с улиц! Появилось видео, как оккупанты проводят мобилизацию

В соцсетях распространяют фото происходящего в оккупированном Луганске / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты объявили мобилизацию в ОРДЛО для мужчин. На улицах Луганска "военная комендатура" боевиков подходит к мужчинам и проверяет их документы, а затем сажает в автобусы.

Об этом пишут в Telegram-канале Типичный Донецк.

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Российские наемники продолжают распространять фейки о том, что Украина планирует идти в "наступление".

Очевидцы сообщают, что в Луганске "военная комендатура" забирает мужчин с улицы и сажает в автобусы. Такое наблюдается в нескольких частях города.

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Что пишут в комментариях под видео

Некоторые подтверждают тот факт, что мужчин забирают прямо с улицы.

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"Пусть идут дальше флаги вешать, достали... Может уже хватит", – возмущаются в Сети

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Как проходит призыв в ОРДЛО

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о постановке граждан ОРДЛО на воинский учет. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Кроме этого, оккупанты рассылают SMS жителям ОРДЛО с угрозами об уголовной ответственности за неявку в военкомат.

"Мужчины в возрасте 18-55 лет, срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонения от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", – пишут в SMS.

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