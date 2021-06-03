На Буковине в детсаду отравились 26 детей. Что говорит заведующая

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В Черновицкой области в детсаду отравились 26 детей и двое работников. У большинства из них легкое течение заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент случился в селе Испас Вижницкого района. Медики осмотрели детей и взрослых и отпустили домой. Сейчас они под наблюдением семейных врачей. В полиции не уточняют, чем именно могли отравиться дети и работники.

Данные о массовом отравлении внесли в Единый реестр досудебных расследований. Пока полицейские выясняют все обстоятельства.

Что говорят в детсаду

Заведующая детсадом Валентина Гакман говорит, что данные полиции неправильные, пишет molbuk.ua. По ее словам, пострадали 12 детей, а не 26, и один работник.

"На вчерашний день, 2 июня, двое детей имели температуру 37 градусов. Частично до 2-3 часов эта температура держалась. На вечер все дети уже чувствовали себя хорошо, без температуры, никаких симптомов", - рассказала Гакман.

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Пока детсад временно закрыли. Заведующая также рассказала свою версию произошедшего. Она считает, что это могло быть не отравления, а инфекция, которую кто-то принес в сад.

"Почему-то мне кажется, что это не пищевое отравление, а какое-то инфекционное заболевание. И возникает мысль, что эту инфекцию кто-то занес. Потому что раньше ничего такого не случалось", - добавила Гакман.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске госпитализировали троих детей 10-12 лет с сильным алкогольным отравлением.

Кроме того, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением. Двое из них, восьмимесячный Виктор Алексеенко и его пятилетняя сестра Алина, умерли.

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