На Буковине столкнулись два автомобиля: много пострадавших, один погибший (фото)

В селе Недобоевцы Днестровского района Черновицкой области столкнулись автомобили Opel Astra и Fiat Ducato. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 22-летний водитель Opel Astra совершал поворот и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого был 31-летний житель Хмельницкой области.

В ДТП пострадали водитель Opel Astra и четверо его пассажиров в возрасте от 14 до 27 лет. Во время оказания медицинской помощи умер 20-летний пассажир автомобиля.

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На месте ДТП работали следователи. По факту аварии открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.

Также напомним, в Луцке произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие.