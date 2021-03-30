На Черниговщине 8-летняя девочка отравилась алкоголем

В Черниговской области 8-летнюю девочку госпитализировали с алкогольным отравлением, она распивала спиртное вместе со своими малолетними братьями и их другом.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун.

Известно, что двое мальчиков 12 и 13 лет и их 8-летняя сестра остались дома одни, а вечером к ним пришел 14-летний друг.

Они попросили знакомую, чтобы та купила им алкоголь. После распития спиртного девочке стало плохо, братья вызвали ей скорую. Медики успели оказать помощь ребенку, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Открыто производство. Теперь родителям и женщине, которая дала алкоголь детям, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Ровенщине четверо подростков посетили вечеринку, где употребляли наркотики и отравились амфетамином.

Также недавно мы сообщали, что в Харькове двое подростков отравились наркотиками, один из них скончался.

Также напомним, в Сумах девочка приняла 30 таблеток. Мать девочки рассказала, что около 15:00 в воскресенье, 7 марта, дочь приняла почти 30 таблеток противовоспалительного препарата.