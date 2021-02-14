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На Черниговщине мужчина "убил" отчима, чтобы ему убрали снег

14 февраля, 20:22

Юлия Безпечная

"Уборка снега" обойдется заявителю максимум в 119 грн

В Черниговской области житель с. Грибова Рудня поздно вечером 13 февраля позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима, но, как оказалось, никакого преступления не было.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун, передает "Суспільне".

По телефону мужчина рассказал, что ударил отчима ножом в грудь и он теперь не дышит. Больше заявитель ничего не сообщил, только попросил отправить наряд полиции и специальную технику, поскольку к его дому из-за снега на легковом транспорте не проехать.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что 34-летний житель Грибовой Рудни просто хотел, чтобы у его дома расчиcтили снег, поэтому и выдумал всю эту историю.

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На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов, ему грозит штраф от 51 до 119 грн.

Напомним, в Ирпене Киевской области местные жители нашли необычный способ для уборки снега с улиц, привязав к микроавтобусу железную конструкцию.

Мы также сообщали, что снегопады в Украине прекращаются, так как нас наконец покинул циклон "Волкер". В то же время теперь синоптики прогнозируют сильные морозы.

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