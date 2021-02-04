В Черниговской области тигр загрыз работника зоопарка

Что будет с животным дальше – на данный момент неизвестно

В Менском зоопарке в Черниговской области тигр загрыз мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно укусил сотрудника. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", – говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

"Он не придерживался правил безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю, почему, ведь он с 2009 года работает в нас", – об этом в комментарии Суспільному сообщила директор зоопарка Зинаида Максименко.

Следователи открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Читайте также: В Николаевском зоопарке собаки загрызли четверых питомцев

Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Что будет с животным дальше – на данный момент неизвестно.

Как сообщали ранее, в национальном парке "Кумана" в Шри-Ланке леопард загрыз человека. Сообщается, что один человек погиб, еще один серьезно пострадал в результате нападения леопарда на группу рабочих вечером в четверг в национальном парке "Кумана" в Шри-Ланке.

Напомним, в одном из сел Харьковской области произошла трагедия – в результате нападения ротвейлера погиб четырехлетний ребенок.